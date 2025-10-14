USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Нефтебаза и больница под ударом России

11:53 204

В ночь на 14 октября российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям Украины. Российские дроны попали в нефтебазу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК «Север».

По данным украинских военных, по состоянию на утро 14 октября российская армия 22 раза обстреляла Черниговскую область, зафиксированы 84 взрыва. В Семеновке войска РФ ударили FPV-дроном по магазину в центре города. Погиб местный житель, владелец магазина. Раненая местная жительница госпитализирована.

В Нежинском районе после попадания четырех ударных дронов произошел пожар на нефтебазе. Как уточнили в Черниговской областной государственной администрации (ОГА), в Нежинском районе волна российских дронов атаковала один из объектов гражданской инфраструктуры. Возник пожар.

В Сумской области российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.

Также зафиксированы «прилеты» российских дронов в Харьковской области. Так, за прошедшие сутки 62 человека пострадали в результате российских атак по Харькову и Харьковской области, сообщил в телеграме глава областной военной администрации Олег Синегубов. В их числе — 50 пациентов больницы, которые испытали «острую реакцию на стресс» после попадания авиабомбы в здание медучреждения.

Как сообщают украинские спасатели, повреждено здание больницы в Салтовском районе Харькова. Пациентов перевели в другую больницу.

Согласно утренней сводке Воздушных сил ВСУ, в целом в ночь на вторник, 14 октября, российские военные атаковали территорию Украины 96 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами других типов. В общей сложности силам ПВО Украины удалось сбить или подавить 69 беспилотников. Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков.

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1453
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6785
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2075
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5467
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17800
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 1005
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 2003
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2276
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7659
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5400
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3908

