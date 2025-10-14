Нефтебаза и больница под ударом России

В ночь на 14 октября российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям Украины. Российские дроны попали в нефтебазу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК «Север».

По данным украинских военных, по состоянию на утро 14 октября российская армия 22 раза обстреляла Черниговскую область, зафиксированы 84 взрыва. В Семеновке войска РФ ударили FPV-дроном по магазину в центре города. Погиб местный житель, владелец магазина. Раненая местная жительница госпитализирована.

В Нежинском районе после попадания четырех ударных дронов произошел пожар на нефтебазе. Как уточнили в Черниговской областной государственной администрации (ОГА), в Нежинском районе волна российских дронов атаковала один из объектов гражданской инфраструктуры. Возник пожар.

В Сумской области российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.

Также зафиксированы «прилеты» российских дронов в Харьковской области. Так, за прошедшие сутки 62 человека пострадали в результате российских атак по Харькову и Харьковской области, сообщил в телеграме глава областной военной администрации Олег Синегубов. В их числе — 50 пациентов больницы, которые испытали «острую реакцию на стресс» после попадания авиабомбы в здание медучреждения.

Как сообщают украинские спасатели, повреждено здание больницы в Салтовском районе Харькова. Пациентов перевели в другую больницу.

Согласно утренней сводке Воздушных сил ВСУ, в целом в ночь на вторник, 14 октября, российские военные атаковали территорию Украины 96 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами других типов. В общей сложности силам ПВО Украины удалось сбить или подавить 69 беспилотников. Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков.