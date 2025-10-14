USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Банк ABB представил отчет по аграрному сектору

Банк ABB опубликовал еще один аналитический отчет под названием «Обзор сельскохозяйственного сектора Азербайджана: статистическое резюме».

В документе рассматривается роль сельского хозяйства в мировой и азербайджанской экономике, численность занятых в аграрной сфере, финансовое состояние сектора, ведущие регионы, а также интересные факты, связанные с производством и потреблением сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в отчете представлены подробные данные и анализ по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, пахотные земли, посевные площади, техническое оснащение сектора, международная торговля, кредитование и субсидирование в сельском хозяйстве. Также уделено внимание перспективам развития отрасли и современным вызовам, приведены конкретные предложения.

Подготовка таких аналитических отчетов, представляющих интерес для различных заинтересованных сторон, является широко распространенной практикой среди многих зарубежных банков. В Азербайджане данную практику впервые начал применять именно Банк ABB. С регулярными исследовательскими отчетами банка по различным сферам можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

