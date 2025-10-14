Убивший тестя и ранивший тещу Шейдаев получил 20 лет

Как сообщает haqqin.az, преступление произошло 13 сентября прошлого года. Некоторое время до инцидента жена Эльбруса Шейдаева покинула дом и ушла жить к родителям. После этого Шейдаев подал в суд заявление о разводе. За день до происшествия он сам погрузил приданое жены в машину и отвез его к дому тестя. Считая тещу виновной в том, что супруга ушла из дома, Эльбрус решил ее убить.

Подсудимый признал себя частично виновным по предъявленному обвинению и отказался давать показания в суде. В своих показаниях на следствии он сообщил, что женился в 2022 году, однако детей у пары не было. Из-за этого в семье начались ссоры, и жена ушла. Эльбрус обвинил в распаде семьи свою 39-летнюю тещу Пусту Гусейнову, считая, что именно она разрушила их брак.

В день происшествия утром Шейдаев, зная, что его теща Пуста Гусейнова и тесть Элага Гусейнов поедут на работу, последовал за ними. На участке дороги Шемаха–Пиргулу, в районе села Ангахаран, он напал на супругов: направил автомобиль прямо на них, желая убедиться, что они погибнут. После этого он нанес Гусейнову несколько ножевых ранений, когда тот оказался под колесами автомобиля. Элага Гусейнов скончался на месте, а Пуста Гусейнова сумела увернуться от ударов и осталась жива. Женщину доставили в больницу.

Потерпевшая Пуста Гусейнова в своих показаниях заявила: «Эльбрус постоянно издевался над моей дочерью, бил ее, угрожал ножом. В последний раз она была в ужасном состоянии и решила больше не возвращаться в дом мужа. Сам Эльбрус подал на развод. Я никогда не делала ему ничего плохого. Утром, когда мы ехали на работу, он подстерег нас у дороги в Шемаху. На большой скорости направил машину прямо на нас. На моих глазах сбил мужа и нанес ему ножевые удары, затем ударил и меня».

Суд приговорил Эльбруса Шейдаев к 20 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.