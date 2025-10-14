USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Американцы дадут «Томагавки» Украине, но...

12:46 1235

Президент США Дональд Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудят поставки оружия Киеву, включая возможную передачу ракет «Томагавк». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности «Томагавк», которые кардинально изменять ситуацию», – пишет издание.

Источник Axios пояснил, что существуют «определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону».

Издание отмечает, что ракеты большой дальности дадут Украине возможность поражать удаленные районы материковой части России, в том числе Москву. По предварительной информации, Зеленский прибудет в США в четверг, а встреча с Трампом запланирована на следующий день.

В свою очередь директор оборонной программы аналитического центра «Центр новой американской безопасности» Стейси Петтиджон не исключает, что Соединенные Штаты могут передать украинской стороне от 20 до 50 ракет «Томагавк», однако, по его мнению, это вряд ли изменит динамику войны.

«Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными возможностями, безусловно, недостаточными для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ», – отметила аналитик в интервью Financial Times.

В свою очередь украинский чиновник в беседе с изданием заявил, что Трамп находится ближе к решению о поставке ракет, однако в Белом доме подчеркнули, что окончательное решение еще не принято.

Бывший сотрудник Пентагона и ныне эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан оценил общий запас США в 4150 ракет «Томагавк».

«Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет «Томагавк», закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 ракет «Томагавк» в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся ракеты Tomahawk для нанесения удара по венесуэльской территории», – отмечает издание.

Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2868
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 283
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 616
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 187
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4638
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 874
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2837
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2218
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5973
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1885
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах
12:05 1406

