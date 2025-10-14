Американцы дадут «Томагавки» Украине, но...

Президент США Дональд Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудят поставки оружия Киеву, включая возможную передачу ракет «Томагавк». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности «Томагавк», которые кардинально изменять ситуацию», – пишет издание.

Источник Axios пояснил, что существуют «определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону».

Издание отмечает, что ракеты большой дальности дадут Украине возможность поражать удаленные районы материковой части России, в том числе Москву. По предварительной информации, Зеленский прибудет в США в четверг, а встреча с Трампом запланирована на следующий день.

В свою очередь директор оборонной программы аналитического центра «Центр новой американской безопасности» Стейси Петтиджон не исключает, что Соединенные Штаты могут передать украинской стороне от 20 до 50 ракет «Томагавк», однако, по его мнению, это вряд ли изменит динамику войны.

«Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными возможностями, безусловно, недостаточными для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ», – отметила аналитик в интервью Financial Times.

В свою очередь украинский чиновник в беседе с изданием заявил, что Трамп находится ближе к решению о поставке ракет, однако в Белом доме подчеркнули, что окончательное решение еще не принято.

Бывший сотрудник Пентагона и ныне эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан оценил общий запас США в 4150 ракет «Томагавк».

«Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет «Томагавк», закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 ракет «Томагавк» в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся ракеты Tomahawk для нанесения удара по венесуэльской территории», – отмечает издание.