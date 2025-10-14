Россия заговорила о «Томагавках» по-другому

Кремль, похоже, «меняет тактику» в попытках сдержать Соединенные Штаты от поставок Украине ракет «Томагавк». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на прозвучавшее накануне заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Так, Медведев фактически пригрозил США ядерным конфликтом, утверждая, что Россия якобы не сможет различить, несут ли запущенные «Томагавки» ядерные или обычные боеголовки, а осуществлять пуски этих ракет, мол, будут именно США, а не Украина. Поэтому он намекнул, что России придется реагировать на такой сценарий, и угрожающе заявил, что поставки американских «Томагавков» в Украину «не будут выгодными никому».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос о разъяснении слов Медведева заявил, что американским специалистам якобы непременно придется участвовать в украинских ударах ракетами «Томагавк» и что любой эксперт знает о последствиях такого решения.

Комментируя эти заявления, ISW констатировал, что Кремль, похоже, «меняет тактику своей кампании рефлексивного контроля», направленную на удержание Соединенных Штатов от поставок Украине ракет «Томагавков».

Аналитики предполагают, что Россия могла изменить риторику из-за недавних сообщений о том, что Соединенные Штаты делятся разведывательными данными, чтобы помочь Украине наносить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В частности, детали об этом сообщила Financial Times.

Кремлевские чиновники в основном не отреагировали на статью FT, констатируют в ISW. Там предполагают, что Москва была вынуждена молчать, поскольку эта публикация подрывала нарратив, который Кремль неоднократно распространял ранее, о том, что участие США в потенциальных украинских ударах «Томагавками» станет новым этапом эскалации, который грозит российским ответом.

Президент США Дональд Трамп 12 октября предупредил, что сообщит Владимиру Путину о готовности США предоставить Украине «Томагавки», если Россия откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.