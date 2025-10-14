USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Россия заговорила о «Томагавках» по-другому

ISW
12:54 1686

Кремль, похоже, «меняет тактику» в попытках сдержать Соединенные Штаты от поставок Украине ракет «Томагавк». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на прозвучавшее накануне заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Так, Медведев фактически пригрозил США ядерным конфликтом, утверждая, что Россия якобы не сможет различить, несут ли запущенные «Томагавки» ядерные или обычные боеголовки, а осуществлять пуски этих ракет, мол, будут именно США, а не Украина. Поэтому он намекнул, что России придется реагировать на такой сценарий, и угрожающе заявил, что поставки американских «Томагавков» в Украину «не будут выгодными никому».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос о разъяснении слов Медведева заявил, что американским специалистам якобы непременно придется участвовать в украинских ударах ракетами «Томагавк» и что любой эксперт знает о последствиях такого решения.

Комментируя эти заявления, ISW констатировал, что Кремль, похоже, «меняет тактику своей кампании рефлексивного контроля», направленную на удержание Соединенных Штатов от поставок Украине ракет «Томагавков».

Аналитики предполагают, что Россия могла изменить риторику из-за недавних сообщений о том, что Соединенные Штаты делятся разведывательными данными, чтобы помочь Украине наносить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В частности, детали об этом сообщила Financial Times.

Кремлевские чиновники в основном не отреагировали на статью FT, констатируют в ISW. Там предполагают, что Москва была вынуждена молчать, поскольку эта публикация подрывала нарратив, который Кремль неоднократно распространял ранее, о том, что участие США в потенциальных украинских ударах «Томагавками» станет новым этапом эскалации, который грозит российским ответом.

Президент США Дональд Трамп 12 октября предупредил, что сообщит Владимиру Путину о готовности США предоставить Украине «Томагавки», если Россия откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2870
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 286
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 619
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 188
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4639
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 876
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2839
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2219
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5973
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1887
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах
12:05 1407

ЭТО ВАЖНО

Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2870
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 286
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 619
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 188
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4639
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 876
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2839
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2219
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5973
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1887
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах
12:05 1407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться