Алиев, Путин и другие снимают неопределенность

На минувшей неделе в Евразии прошли три значимых саммита — Организации тюркских государств (ОТГ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и второй форум в формате «Россия – Центральная Азия». Все они продемонстрировали схожую перспективную повестку, в центре которой развитие транспортной интеграции и укрепление региональной безопасности. Наиболее четко эти темы были сформулированы в выступлениях президентов Касым-Жомарта Токаева, Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева. Показательно, что саммиты ОТГ и СНГ приняли решение о создании формата взаимных наблюдателей, а страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были обозначены как приоритетные партнеры. Таким образом, наметилось сближение постсоветских форматов с более широкими региональными структурами, создавая плотную сетку политико-экономического взаимодействия.

Инфраструктура без адреса Предложения, озвученные на саммитах, не имеют эксклюзивной адресности. Речь не идет о создании инфраструктуры «только для Китая, России или ЕС». Эти инициативы возникают как инструмент макроэкономического роста региона, и доступ к ним останется открытым для всех субъектов, готовых участвовать в их финансировании и эксплуатации. Сравнительная статистика вложений лишь подчеркивает диверсифицированный характер интереса к Центральной Азии: российские инвестиции составляют около 20 миллиардов долларов, китайские — 58,6 миллиарда, а западные (США и Евросоюз) превышают 100 миллиардов долларов. Регион предлагает не геополитическую эксклюзивность, а масштабируемую, открыто выстроенную инфраструктуру, востребованную множеством акторов. Предложения по формированию «транспортного каркаса», внедрению искусственного интеллекта, промышленной кооперации и координации миграционной политики логически вытекают из текущей структуры взаимодействия между Евразийским регионом и внешним периметром — Россией, Китаем, ЕС и странами Юго-Восточной Азии. Часть из этих проектов уже находится в стадии реализации, часть — на стадии проектирования.

От постсоветского пространства к новым интеграциям Ансамбль евразийских интеграционных институтов — СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и усиливающейся Организации тюркских государств — можно рассматривать как разноуровневую архитектуру экономической координации в северной и центральной Евразии. СНГ, несмотря на политические вызовы, сыграл в постсоветский период ключевую роль в сохранении единой транспортной и торговой инфраструктуры. А безвизовый режим и элементы беспошлинной торговли сохранили условия для базового уровня экономической активности. ЕАЭС пошел еще дальше, обеспечив формирование Таможенного союза и продвинутой нормативной базы для общего экономического пространства. Продолжается согласование регламентов госзакупок, обсуждаются механизмы формирования общих товарных бирж и внутренних ценовых индикаторов. Вместе с тем союз не стремится к экономическому изоляционизму, активно взаимодействуя с внешними рынками. Это создает конкуренцию, стимулирует инновации и приносит участникам дополнительную ренту.

Горизонтальная экономическая интеграция ОТГ пытается решить те задачи, которые не удалось реализовать в рамках СНГ и ЕАЭС. Прежде всего, речь идет о формировании прямых горизонтальных связей между членами тюркского сообщества без посредничества крупных внешнеэкономических центров. Уже формируются такие новые кооперационные кластеры, как азербайджано-узбекский текстильный альянс, проекты в сфере транспорта, а также инвестиции в углеводородные и добывающие отрасли. Расширяется участие Турции и потенциальных партнеров из арабских государств — ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара. Кроме того, именно через формат ОТГ проще выстраивать координацию с энергетическими инициативами Евросоюза — например, посредством проектов по строительству трансграничных энергетических кабелей и морской генерации. Именно в области энергетики и транспорта формируется самый наглядный контур взаимодействия. На саммите СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Единую цифровую транспортно-логистическую карту Содружества. Эта инициатива предполагает разработку полноценной базы данных для «единого окна» транспортных и складских услуг, цифровизации логистики и документооборота.

К визиту Токаева в Москву, запланированному на 6 ноября, готовится Совместная программа по инвестиционной и инфраструктурной поддержке восточной ветки МТК «Север-Юг». Основная цель — удвоение к 2027 году пропускной способности маршрута. Исходной базой, вероятно, послужил мониторинг ЕАБР по зоне влияния коридора. В контексте задач удвоения ВВП Казахстана до конца нынешнего десятилетия повышение инвестиционного коэффициента с 14 до 23 процентов потребует в период с 2025 по 2029 год ежегодных вливаний в капиталовложения и сопряженные услуги на уровне 400 миллиардов долларов. Россия в этой связи наряду с Китаем, ЕС и странами Персидского залива остается в списке ключевых партнеров. В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил на уровне стран «Россия – Центральная Азия» согласовать национальные программы в сфере автодорожной, железнодорожной и авиационной логистики, положив их в основу комплексного плана инфраструктурного партнерства — Транспортно-логистического контура. Мирзиёев также продолжил логическую связку между транспортом и промышленностью, предложив России нарастить сотрудничество в машиностроении, приборостроении, химической и горнодобывающей отраслях на основе кластерного подхода. Одним из конкретных шагов президента Узбекистана стало также предложение о создании в Бухаре промышленно-инжинирингового хаба «Центральная Азия — Россия».