«Нулевая фаза» России

Россия усиливает разведывательно-диверсионную активность в Европе и может представлять серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем этого ожидают в европейских столицах. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).

В документе отмечается, что европейские чиновники продолжают фиксировать рост как скрытой, так и открытой активности России, направленной против стран Европы. В ISW считают, что это свидетельствует о переходе Москвы к так называемой «нулевой фазе» — этапу информационно-психологической подготовки к возможному военному противостоянию с НАТО.

Эксперты напомнили, что глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич недавно в беседе с Financial Times заявил, что Россия использует криптовалюту для финансирования наемников, совершающих диверсии на территории европейских стран. По его словам, это затрудняет отслеживание подобных операций спецслужбами ЕС. Ценкевич подчеркнул, что Москва все чаще привлекает местных жителей для выполнения разовых диверсионных и шпионских заданий. Руководитель бюро напомнил, что в 2023 году польские власти выявили агентурную сеть, связанную с Главным управлением Генштаба ВС РФ, члены которой, предположительно, получали оплату в криптовалюте. По его оценке, использование криптовалюты позволяет России минимизировать собственные риски и обходить западные санкции. Он также отметил, что Польша фактически находится в состоянии кибервойны. В частности, Варшава возлагает на Россию ответственность за недавнюю кибератаку, целью которой было выведение из строя системы водоснабжения в Гданьске.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер 13 октября заявил, что участившиеся атаки России на европейские страны свидетельствуют о выходе на «новый уровень конфронтации». По его словам, Москва стремится прощупать границы Европы, ослабить единство НАТО, дестабилизировать демократические институты, расколоть общества и запугать население. Йегер подчеркнул, что Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации и не может исходить из предположения, что Россия не предпримет военное нападение на страны НАТО до 2029 года.

В Институте изучения войны напомнили, что 12 октября президент Украины Владимир Зеленский сравнил недавние российские атаки на Европу с действиями российского лидера Владимира Путина в 2014 году, когда тот аннексировал Крым, чтобы проверить реакцию Запада. Аналитики ISW отмечают, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине позволит России быстро перебросить войска к восточной границе НАТО. В отчете ведомства подчеркивается, что «это может создать серьезную угрозу для альянса значительно раньше, чем нынче ожидают в большинстве европейских столиц».