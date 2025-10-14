USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет

Инара Рафикгызы
13:22 883

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летнего Шамиля Джафарзаде, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, под председательством судьи Махиры Каримовой был оглашен приговор. Согласно решению суда, Шамиль Джафарзаде приговорен к 6 годам лишения свободы и был взят под стражу в зале суда.

Шамиль Джафарзаде совершил мошенничество в отношении своего дяди. Так, его дядя Фахрат Мамедов, проживающий за рубежом и занимающийся предпринимательской деятельностью, передал ему 220 тысяч долларов для покупки квартиры площадью 165 квадратных метров и трех гаражей в новостройке компании Azinko для своей фирмы, зарегистрированной в Азербайджане. Однако, воспользовавшись близкими родственными связями, Шамиль присвоил эти деньги.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), и в отношении него была избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Обвиняемый Шамиль Джафарзаде не признал себя виновным и отверг предъявленные обвинения.

Потерпевший Фахрат Мамедов в своем показании заявил, что у его сестры и племянника не было собственного жилья, они снимали подвальное помещение. Из жалости он построил для них дом в Геранбое десять лет назад и купил квартиру в седьмом микрорайоне Баку. Племянник Шамиль работал в принадлежащей ему компании.

«Это сын моей сестры, поэтому я доверял ему. Я просил Шамиля предоставить отчет о работе, но он отказывался. Три-четыре года назад я пришел к ним домой и сказал его отцу, что сын поступает плохо, попросил проверить документы. Все квартиры, купленные в Бинагади, были оформлены на имя моей сестры. В Мардакяне я купил дачу, также пять-шесть машин. Но где эти машины — не знаю. Все оформлял на себя, а за хозяйством поручал следить Шамилю», — сказал потерпевший.

В продолжение своих показаний Фахрат Мамедов отметил, что его компания занималась международными грузоперевозками, он покупал машины с прицепами и отправлял их в Азербайджан: «Все они были оформлены на имя Шамиля. Так как среди родственников не было образованных людей, я дал ему образование, чтобы он занимался делами. Сначала Шамиль был директором компании, потом — некий парень по имени Ильгар, а сейчас руководит другой человек. Шамиль проработал год, потом ушел на войну, а своего друга Ильгара назначил директором. При Ильгаре машины работали, был небольшой доход».

Потерпевший добавил, что постоянно спрашивал у Шамиля о доходах и требовал отчет, но тот говорил, что прибыли нет: «Весь доход Шамиль забирал себе, я ни о чем не знал. В целом я понес убытки на сумму более 500 тысяч манатов. 220 тысяч долларов я дал Шамилю для покупки квартиры, но он ее не купил — не знаю, куда дел деньги».

Отмечается, что Шамиль Джафарзаде является сыном бывшего председателя Геранбойской районной организации партии «Йени Азербайджан» Эльчина Исмаилова.

ЭТО ВАЖНО

