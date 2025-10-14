USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Транспортный коллапс в Бельгии

Во вторник, 14 октября, в Бельгии проходит общенациональная забастовка, участники которой недовольны планом правительства по экономии бюджетных средств, сообщает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Крупнейший в стране аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Аэропорт Шарлеруа, крупный европейский хаб для бюджетной авиакомпании Ryanair, заявил, что не может выполнять рейсы из-за нехватки персонала.

Задержки и отмены рейсов также коснулись метро, трамваев и автобусов бельгийской столицы.

Полиция столицы посоветовала гражданам избегать некоторых центральных районов и передвигаться на автомобилях.

Борясь с бюджетным дефицитом, размер которого нарушает правила Европейского Союза, бельгийское правительство во главе с Бартом де Вевером стремится реформировать пенсионную систему и провести другие меры экономии, вызвавшие ярость профсоюзов.

Профсоюзы выступили с решительной оппозицией против запланированных реформ, включая сокращение досрочного выхода на пенсию и замораживание индексации заработной платы.

«Это правительство обещало больше стабильных рабочих мест и повышение покупательной способности. Пустые слова! И снова все платят, кроме богатых», – заявил профсоюз CSC, призывая людей выйти на улицы с протестом.

Профсоюзы ожидают, что в среду в Брюсселе к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

Акция протеста усилит давление на коалиционное правительство де Вевера, которое в понедельник не смогло договориться о бюджете, в связи с чем он отложил важную речь в парламенте, запланированную на вторник.

Подобные протесты в Бельгии были и раньше. В апреле два крупнейших аэропорта страны уже предупреждали об отмене рейсов в день, когда бельгийские профсоюзы планировали масштабную забастовку.

Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2873
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 296
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 631
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 189
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4649
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 884
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2841
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2227
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5975
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1893
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах
12:05 1407

