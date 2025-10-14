США ищут повод

Соединенные Штаты используют проблему наркоторговли как предлог для развязывания войны. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге, сообщает РБК.

«Они используют нарратив о том, что правительство Венесуэлы тесно связано с латиноамериканской наркоторговлей и что Венесуэла работает как картель, который обслуживает президента Николаса Мадуро. Это, конечно, ужасная ложь. Они используют эту тему как казус белли», — заявил венесуэльский посол.

Отметим, казус белли (от латинского casus belli — «повод к войне») представляет собой официальный предлог или событие, на основании которого государство обосновывает начало военных действий против другого государства.

По словам Веласкеса, несмотря на то что Карибский бассейн официально признан зоной, свободной от ядерного оружия согласно Договору Тлателолько 1967 года, США угрожали Венесуэле размещением атомной подводной лодки.

«Все это делается для того, чтобы оказать психологическое давление на венесуэльский народ и правительство... Все эти методы гибридной войны», — указал посол.

В августе 2025 года The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о возможности применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В этот же период к берегам Венесуэлы были направлены семь американских кораблей с личным составом численностью около 4,5 тыс. человек. В ответ на это президент Мадуро объявил всенародную мобилизацию в составе Боливарианской национальной милиции.

Начиная с сентября 2025 года, США совершили несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, преимущественно в международных водах Карибского моря, связывая их с перевозкой наркотиков и деятельностью местных преступных группировок. Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с действиями США.