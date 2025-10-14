В Финляндии будут собирать двигатели для F-35

В финском городе Линнавуори завершили строительство объекта по сборке и обслуживанию двигателей истребителей F-35. Об этом сообщила пресс-служба финской оборонной компании Patria, пишут финские СМИ.

Производственные помещения сначала будут использоваться для сборки двигателей, а впоследствии в них также будет осуществляться их техническое обслуживание.

Первые истребители F-35A в Финляндии прибудут на базу Rovaniemi в Лапландии в конце 2026 года.

Объект был построен в соответствии с целями и исключительно высокими требованиями безопасности, установленными программой F-35 и американским производителем двигателей Pratt & Whitney, в рамках промышленного сотрудничества по проекту F-35.

Согласно договору, заключенному с Pratt & Whitney в 2024 году, Patria будет заниматься сборкой двигателей F-35 и их компонентов в период с 2025 по 2030 год, а с 2030 года начнется этап технического обслуживания двигателей F-35.

Помимо производственных помещений, в Линнавуоре были построены новые инфраструктурные объекты и транспортные магистрали.

Также недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для F-35.

А в августе США одобрили возможную продажу Польше услуг по техническому обслуживанию и логистической поддержке истребителей F-35 на сумму 1,85 млрд долларов.