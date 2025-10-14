Мирзоян рассказал, о чем говорил с Байрамовым

USD 1.7000
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал ситуацию с подготовкой «Дороги Трампа». На совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен министр напомнил, что TRIPP – участок железной дороги, который будет проходить по югу Армении.

Министр сообщил, что накануне в Шарм-эль-Шейхе имел возможность обсудить с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым весь спектр урегулирования отношений, в том числе вопрос разблокирования инфраструктур.

Министр в очередной раз подчеркнул, что разблокирование будет проходить по ряду принципов: территориальная целостность, неприкосновенность границ, суверенитет, юрисдикция государств, взаимность. По его словам, перечисленные принципы разблокирования распространяются на все коммуникации, в том числе на указанный участок.

В настоящее время с американской стороной ведется обсуждение технических решений по TRIPP, и с 8 августа уже проделала работа. Когда будет окончательное решение, об этом будет сообщено, и совместная армяно-американская компания будет заниматься ее обслуживанием. «Сейчас согласовано то, что опубликовано. Остальное будет уточнено, согласовано со всеми сторонами и сообщено», - заявил Мирзоян.

