Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 190

В Баку состоялось 21-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

Перед заседанием состоялась двусторонняя встреча сопредседателей комиссии – министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева. Стороны выразили удовлетворенность развитием отношений стратегического партнерства, обсудили ход реализации Комплексной программы развития сотрудничества между двумя странами на 2022-2026 годы, а также реализованные и планируемые меры по укреплению взаимной деятельности в энергетической, транспортной и других сферах.

Выступивший на встрече министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что «братские и союзнические государства Азербайджан и Казахстан объединяют общая история, культура и стратегическое видение, устремленное в будущее». Министр подчеркнул, что благодаря политической воле и мудрому руководству президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева сотрудничество между двумя странами демонстрирует динамичное и устойчивое развитие во всех сферах. Было отмечено, что в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 50%, достигнув 470 миллионов долларов США, в первом полугодии текущего года этот показатель увеличился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 501 миллион долларов США. Министр указал, что сотрудничество в энергетической сфере также успешно развивается: «С 2023 года по трубопроводу Баку – Тбилиси - Джейхан на мировой рынок транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Рассматривается возможность увеличения объемов транзита до 7 миллионов тонн в год к 2027 году и дальнейшего наращивания на взаимовыгодной основе».

Была подчеркнута стратегическая роль проекта по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, который укрепляет энергетическое партнерство и вносит вклад в региональную энергетическую безопасность. Отмечено, что после завершения выбора консалтинговой компании в ноябре начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Министр энергетики также заявил, что Азербайджан готов к дальнейшему укреплению партнерских отношений в области развития Транскаспийский транспортный коридора и совместной эффективной реализации новых возможностей, включая перспективы открытия Зангезурского коридора.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, в свою очередь, указал, что «сегодняшние переговоры прошли в конструктивной, дружественной и по-настоящему деловой атмосфере. Мы продемонстрировали высокий уровень взаимопонимания, доверия и заинтересованности в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном. В ходе заседания прозвучало немало содержательных идей и инициатив, затрагивающих самые разные сферы нашего взаимодействия – от торговли и промышленной кооперации до транспорта, энергетики, цифровизации и культуры».

Казахстанский министр положительно оценил тот факт, что общий объем транзитных перевозок между двумя странами в прошлом году увеличился на 21 процент и достиг 3,6 миллиона тонн. Также была подчеркнута важность Совместного инвестиционного фонда в привлечении инвестиций в приоритетные инфраструктурные и производственные проекты в Азербайджане и Казахстане. Было отмечено, что наблюдается положительная динамика в сотрудничестве в области науки, образования, культуры, молодежной политики и туризма, а также успешно реализован ряд совместных инициатив. В ходе обсуждений были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, продовольственной сферах, цифровизации, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, науки и образования, культуры, туризма и других областях, а также достигнуты договоренности по ряду направлений.

Стороны подписали протокол по итогам 21-го заседания Совместной межправительственной азербайджано-казахстанской комиссии. Достигнута договоренность о проведении 22-го заседания комиссии в Казахстане в следующем году.

