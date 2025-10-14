Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

Перед заседанием состоялась двусторонняя встреча сопредседателей комиссии – министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева. Стороны выразили удовлетворенность развитием отношений стратегического партнерства, обсудили ход реализации Комплексной программы развития сотрудничества между двумя странами на 2022-2026 годы, а также реализованные и планируемые меры по укреплению взаимной деятельности в энергетической, транспортной и других сферах.

Выступивший на встрече министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что «братские и союзнические государства Азербайджан и Казахстан объединяют общая история, культура и стратегическое видение, устремленное в будущее». Министр подчеркнул, что благодаря политической воле и мудрому руководству президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева сотрудничество между двумя странами демонстрирует динамичное и устойчивое развитие во всех сферах. Было отмечено, что в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 50%, достигнув 470 миллионов долларов США, в первом полугодии текущего года этот показатель увеличился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 501 миллион долларов США. Министр указал, что сотрудничество в энергетической сфере также успешно развивается: «С 2023 года по трубопроводу Баку – Тбилиси - Джейхан на мировой рынок транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Рассматривается возможность увеличения объемов транзита до 7 миллионов тонн в год к 2027 году и дальнейшего наращивания на взаимовыгодной основе».

Была подчеркнута стратегическая роль проекта по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, который укрепляет энергетическое партнерство и вносит вклад в региональную энергетическую безопасность. Отмечено, что после завершения выбора консалтинговой компании в ноябре начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Министр энергетики также заявил, что Азербайджан готов к дальнейшему укреплению партнерских отношений в области развития Транскаспийский транспортный коридора и совместной эффективной реализации новых возможностей, включая перспективы открытия Зангезурского коридора.