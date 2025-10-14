USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

ХАМАС обвиняет, ЦАХАЛ опровергает

Четыре палестинца погибли в результате налетов израильских беспилотников в районах к востоку от города Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, израильский удар беспилотника пришелся на группу палестинцев, возвращавшихся после объявления о прекращении огня в квартал Эш Шуджаия — при атаке погибли три человека.

Кроме того, еще один человек был убит, а другой ранен в ходе бомбардировки дронами района Аль Фахари неподалеку от Хан Юниса. По полученной информации, жители лагеря у Джебалия на севере сектора также пострадали – некоторые получили ранения при обстреле израильскими силами.

Палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, в котором обвинило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Убийство израильской армией нескольких жителей Газы – это нарушение соглашения о прекращении огня. Мы вновь просим усилить наблюдение за Израилем и не позволять ему уклоняться от своих обязательств перед посредниками», – написал представитель группировки Хазем Касем в Telegram-канале.

В свою очередь, израильские военные сообщили, что несколько человек пересекли «желтую линию» и приблизились к силам ЦАХАЛ, действующим в северной части Газы, нарушив условия соглашения.

По данным армии, попытки отогнать подозреваемых без применения силы оказались безуспешными — те продолжали приближаться, после чего военные открыли огонь для устранения угрозы.

ЦАХАЛ также опроверг сообщения о проникновении боевиков в район Маген (сельскохозяйственное поселение на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа) и призвал жителей Газы не приближаться к израильским силам, развернутым в этом секторе.

Некоторое время назад пресс-служба израильской армии сообщила, что военные открыли огонь «для устранения угрозы» на севере сектора Газа после того, как несколько неизвестных приблизились к их позициям, что, по утверждению пресс-службы, являлось нарушением соглашения о прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 13:00 по бакинскому времени, а израильские войска «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации».

