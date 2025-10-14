USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Казахстан меняет конституцию

14:06 482

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для проведения парламентской реформы в стране необходимо внести изменения в 40 статей конституции. Он отметил, что такой процесс сравним по своим масштабам с принятием нового основного закона, пишет «Коммерсант».

«Для меня как для главы государства парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в конституцию. Изменения затронут около 40 статей основного закона», — сказал Касым-Жомарт Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе.

По словам главы Казахстана, после этого нужно привести в соответствие «более 50 кодексов и законов», а также как минимум 10 конституционных законов.

Он призвал проводить все реформы «на основе эволюционного подхода», отталкиваясь от запросов граждан.

В начале сентября казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил реформу — переход от двухпалатного к однопалатному парламенту. Депутатов избирать в него будут только по партийным спискам. По расчетам президента, на проведение общественной дискуссии уйдет не менее года, а общенациональный референдум может пройти в 2027-м.

С 1995 года в Казахстане действует двухпалатный парламент, который состоит из Сената и Мажилиса. Депутаты нижней палаты избираются как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2880
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 321
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 651
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 192
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4660
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 891
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2843
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2234
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5977
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1900
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах
12:05 1410

