USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Баку и Астану свяжут цифровой мост и атомное партнерство

14:16 151

Астана заинтересована в развитии сотрудничества с Баку в области атомной энергетики и цифровых технологий. Об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

«Казахстан готов обмениваться опытом с азербайджанской стороной в сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования», – сказал Сауранбаев на заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр подчеркнул, что в условиях современной экономики невозможно обойтись без цифровых решений. В этом контексте проект прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря призван повысить киберустойчивость и обеспечить прямое цифровое соединение между Казахстаном и Азербайджаном.

Кроме того, Астана выразила заинтересованность в совместной работе над созданием научно-исследовательских и конструкторских центров в сфере искусственного интеллекта. По словам Сауранбаева, это станет важным шагом к формированию «цифрового моста доверия» между двумя странами.

Глава Минтранспорта также отметил, что Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана. По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере, и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и «КазМунайГаз» в транспортировке нефти по Срединному коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

«Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана», – добавил министр.

Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 2140
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2880
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 326
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 658
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 194
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4662
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 893
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2845
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2238
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5977
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1902

ЭТО ВАЖНО

Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 2140
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 2880
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 326
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 658
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 194
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 4662
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 893
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 2845
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 2238
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5977
Когда исчезнет Минская группа?
Когда исчезнет Минская группа? обновлено 12:50
12:50 1902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться