Баку и Астану свяжут цифровой мост и атомное партнерство

Астана заинтересована в развитии сотрудничества с Баку в области атомной энергетики и цифровых технологий. Об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

«Казахстан готов обмениваться опытом с азербайджанской стороной в сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования», – сказал Сауранбаев на заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр подчеркнул, что в условиях современной экономики невозможно обойтись без цифровых решений. В этом контексте проект прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря призван повысить киберустойчивость и обеспечить прямое цифровое соединение между Казахстаном и Азербайджаном.

Кроме того, Астана выразила заинтересованность в совместной работе над созданием научно-исследовательских и конструкторских центров в сфере искусственного интеллекта. По словам Сауранбаева, это станет важным шагом к формированию «цифрового моста доверия» между двумя странами.

Глава Минтранспорта также отметил, что Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана. По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере, и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и «КазМунайГаз» в транспортировке нефти по Срединному коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

«Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана», – добавил министр.