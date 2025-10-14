Пожарные пригласили детей на День открытых дверей

Целью мероприятий, в которых приняли участие дети и воспитатели из детских садов My Garden, Piter Pen, İndigo, Dəniz, а также учащиеся и преподаватели Саатлинской городской средней школы № 2 и Габалинского государственного центра профессионального образования, было содействие всестороннему развитию детей, их физическому и нравственному здоровому росту, формированию у них культуры безопасной жизнедеятельности, а также желание научить их элементарным правилам пожарной безопасности и рассказать о профессиональной деятельности пожарных.

В ходе мероприятий, проведенных в рамках Дня открытых дверей, детям рассказали о распорядке дня пожарных, о том, как работают их подразделения, продемонстрировали правила применения первичных средств пожаротушения и показали, как пожарные ежедневно готовятся к заступлению на боевое дежурство.

Также дети были подробно ознакомлены с необходимыми средствами пожаротушения и другими аварийно-спасательными средствами и оборудованием, применяемыми в чрезвычайных ситуациях, и проинформированы о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. В ходе увлекательного мероприятия пожарные отвечали на интересующие детей вопросы.