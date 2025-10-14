«Око за око»: Пекин и США давят друг друга сборами

Китай наносит удар по глобальной экономике, ограничивая экспорт редкоземельных металлов. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Financial Times.
По его словам, решение Пекина ввести ограничения менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Южной Корее свидетельствует о внутренних трудностях в китайской экономике.
«Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам – хорошая идея», – отметил Бессент.
Он также заявил, что китайская экономика находится «в состоянии рецессии, если не депрессии», и власти пытаются переломить ситуацию через экспорт, однако такие меры лишь усугубляют международное положение страны.
В ответ Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США. «Хотите бороться – мы будем бороться до конца; если хотите вести переговоры - наши двери остаются открытыми», – приводит AFP слова неназванного представителя Министерства торговли КНР.
Между тем агентство Reuters сообщает, что с 14 октября США и Китай начали взаимно взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний. По его данным, меры коснулись перевозчиков, «которые перевозят все: от праздничных игрушек до сырой нефти», и что открытое море превращается в «ключевой фронт» торгового противостояния.
«Эта симметрия по принципу «око за око» загоняет обе экономики в спираль морского налогообложения, что грозит исказить мировые грузопотоки», — отмечается в исследовании Xclusiv Shipbrokers Inc.
Новые сборы могут затронуть значительную часть мирового флота: Clarksons Research оценивает, что в зону риска попадают около 15% нефтяных танкеров. Аналитик Jefferies Омар Нокты считает, что это затронет 13% танкеров для сырой нефти и 11% контейнеровозов.
Согласно заявлению Минтранспорта КНР, сборы распространяются на суда, построенные, эксплуатируемые или зарегистрированные в США, тогда как китайские суда и пустые корабли для ремонта освобождены.
На фоне этих ограничений Трамп пообещал ответные меры: он планирует повысить пошлины на китайские товары и установить экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов, назвав действия Китая «очень враждебными». Американский президент объявил, что с 1 ноября будут введены 100-процентные пошлины сверх текущих ставок и экспортный контроль на критически важное ПО, в ответ на, по его словам, планируемые Пекином ограничения, охватывающие «практически все товары». 12 октября в соцсети Truth Social Трамп заявил, что США «не стремятся навредить Китаю», а наоборот, «хотят ему помочь».