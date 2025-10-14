«Око за око»: Пекин и США давят друг друга сборами

По его словам, решение Пекина ввести ограничения менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Южной Корее свидетельствует о внутренних трудностях в китайской экономике.

«Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам – хорошая идея», – отметил Бессент.

Он также заявил, что китайская экономика находится «в состоянии рецессии, если не депрессии», и власти пытаются переломить ситуацию через экспорт, однако такие меры лишь усугубляют международное положение страны.

В ответ Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США. «Хотите бороться – мы будем бороться до конца; если хотите вести переговоры - наши двери остаются открытыми», – приводит AFP слова неназванного представителя Министерства торговли КНР.

Между тем агентство Reuters сообщает, что с 14 октября США и Китай начали взаимно взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний. По его данным, меры коснулись перевозчиков, «которые перевозят все: от праздничных игрушек до сырой нефти», и что открытое море превращается в «ключевой фронт» торгового противостояния.

«Эта симметрия по принципу «око за око» загоняет обе экономики в спираль морского налогообложения, что грозит исказить мировые грузопотоки», — отмечается в исследовании Xclusiv Shipbrokers Inc.

Новые сборы могут затронуть значительную часть мирового флота: Clarksons Research оценивает, что в зону риска попадают около 15% нефтяных танкеров. Аналитик Jefferies Омар Нокты считает, что это затронет 13% танкеров для сырой нефти и 11% контейнеровозов.

Согласно заявлению Минтранспорта КНР, сборы распространяются на суда, построенные, эксплуатируемые или зарегистрированные в США, тогда как китайские суда и пустые корабли для ремонта освобождены.

На фоне этих ограничений Трамп пообещал ответные меры: он планирует повысить пошлины на китайские товары и установить экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов, назвав действия Китая «очень враждебными». Американский президент объявил, что с 1 ноября будут введены 100-процентные пошлины сверх текущих ставок и экспортный контроль на критически важное ПО, в ответ на, по его словам, планируемые Пекином ограничения, охватывающие «практически все товары». 12 октября в соцсети Truth Social Трамп заявил, что США «не стремятся навредить Китаю», а наоборот, «хотят ему помочь».