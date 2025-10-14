Китай резко увеличил поставки России компонентов БПЛА

Китай нарастил на порядок поставки в Россию компонентов для боевых дронов, используемых российской армией на войне в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post во вторник, 14 октября. Увеличение поставок этого вида продукции происходит на фоне сокращения совокупного китайского экспорта в Россию более чем на 10 процентов.

Издание пишет, что российская армия в 2025 году едва не перехватила инициативу у ВСУ в войне дронов, начав после операции по освобождению Курской области активно использовать на фронте беспилотники на оптоволокне. Операторы могут управлять дронами на тончайшем кабеле без опасений, что противник заглушит сигнал и собьет беспилотник с курса.

Сэмюел Бендетт из вашингтонского Центра новой американской безопасности указал в интервью WP, что от таких дронов сложно защититься, и они могут нанести значительный урон. По его мнению, они фактически перерезали нормальные пути снабжения украинских войск на передовой.

The Washington Post приводит данные таможенного управления Китая, согласно которым в мае и июне в Россию было экспортировано рекордное количество оптоволоконных кабелей - длиной на 190 400 км и 208 000 км соответственно.