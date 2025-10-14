USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Китай резко увеличил поставки России компонентов БПЛА

15:15 583

Китай нарастил на порядок поставки в Россию компонентов для боевых дронов, используемых российской армией на войне в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post во вторник, 14 октября. Увеличение поставок этого вида продукции происходит на фоне сокращения совокупного китайского экспорта в Россию более чем на 10 процентов.

Издание пишет, что российская армия в 2025 году едва не перехватила инициативу у ВСУ в войне дронов, начав после операции по освобождению Курской области активно использовать на фронте беспилотники на оптоволокне. Операторы могут управлять дронами на тончайшем кабеле без опасений, что противник заглушит сигнал и собьет беспилотник с курса.

Сэмюел Бендетт из вашингтонского Центра новой американской безопасности указал в интервью WP, что от таких дронов сложно защититься, и они могут нанести значительный урон. По его мнению, они фактически перерезали нормальные пути снабжения украинских войск на передовой.

The Washington Post приводит данные таможенного управления Китая, согласно которым в мае и июне в Россию было экспортировано рекордное количество оптоволоконных кабелей - длиной на 190 400 км и 208 000 км соответственно.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1201
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2666
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3872
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3425
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2150
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2639
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 547
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6055
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1720
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3382
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3206

