Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Сколько потрачено на восстановление освобожденных территорий?

15:21 933

Назван объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках Национального приоритета «Великое возвращение на освобожденные территории», отраженного в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», израсходовано 21,5 млрд манатов.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе, сообщает Trend.

По его словам, в рамках «Великого возвращения» к концу 2026 года расходы приблизятся примерно к 30 млрд манатов.

«Расходование ресурсов на 2027-2030 годы находится на стадии рассмотрения. По прогнозам, в этот период будет потрачено 14-15 миллиардов манатов», - отметил Гасымлы.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1202
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2667
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3874
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3426
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2150
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2639
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 547
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6055
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1722
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3382
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3207

