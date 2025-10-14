Сколько потрачено на восстановление освобожденных территорий?

Назван объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках Национального приоритета «Великое возвращение на освобожденные территории», отраженного в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», израсходовано 21,5 млрд манатов.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе, сообщает Trend.

По его словам, в рамках «Великого возвращения» к концу 2026 года расходы приблизятся примерно к 30 млрд манатов.

«Расходование ресурсов на 2027-2030 годы находится на стадии рассмотрения. По прогнозам, в этот период будет потрачено 14-15 миллиардов манатов», - отметил Гасымлы.