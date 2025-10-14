Трамп намекнул на нелюбовь к европейским лидерам

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите в Египте по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа заявил, что испытывает антипатию к ряду европейских лидеров.

«Я знаю многих из вас очень давно. Вы мои друзья, вы замечательные люди. Есть пара людей, которые мне особенно не нравятся. Но я не скажу, кто именно», — заявил он.

Трамп заявил, что не уточнит, кто именно вызывает у него неприязнь, но, по его мнению, окружающие смогут догадаться, «если подумать». В этот момент за спиной президента США находились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, а также лидеры других стран, включая Германию, Испанию, Канаду, Турцию и Францию.