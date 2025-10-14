Катастрофа с детсадами в Азербайджане

По всему Азербайджану наблюдается острая нехватка мест в детских садах: существующая инфраструктура не покрывает и половины реальных потребностей. Альтернатива в виде частных учреждений доступна лишь единицам, поскольку цены в них давно уже превысили возможности среднестатистической азербайджанской семьи. Официальные данные красноречивы: попасть в детский сад удается только одному из четырех-пяти детей. Как известно, в последние пять лет система приема в государственные дошкольные учреждения осуществляется через электронный портал. Изначально предполагалось, что оцифровка услуги сделает процедуру приема прозрачной и удобной, но стало только хуже. Места разбирают в считанные секунды, да и сама платформа, по словам родителей, больше напоминает лотерею, нежели управляемую систему.

Жительница Хатаинского района Баку Занура Агаева второй год подряд безуспешно пытается устроить ребенка в детский сад. Она подает заявки не только в своем, но и в соседних районах, однако система каждый раз ей отказывает, и надежда почти угасла. Столь же печальный опыт у Самеда Алиева из Сабаильского района. Он открывает портал буквально в первые минуты после начала записи, но неизменно видит один и тот же титр: «Все места заняты». Родители открыто выражают сомнения в прозрачности цифровой процедуры. «Раньше хоть можно было что-то решить через знакомых», — с горькой иронией сетует один из них. Житель Хазарского района Адиль Гурбанов делится, что его очередь в системе под номером 79, скорее всего, наступит в тот момент, когда его ребенок уже пойдет в первый класс. В социальных сетях регулярно публикуются сотни, если не тысячи подобных жалоб. Родители рассказывают, что частные детские сады берут от 300 до 600 манатов в месяц — суммы для большинства населения абсолютно неподъемные. При этом государство, по мнению многих, годами откладывает решение проблемы, ограничиваясь статистическими отчетами и единичными новостями о строительстве новых объектов. В результате вместо того чтобы облегчить процесс, электронная система стала для родителей очередным бюрократическим лабиринтом.

Эксперты в области образования подчеркивают: нехватка мест в детсадах — не просто бытовая проблема, связанная с занятостью родителей, а фактор, напрямую влияющий на развитие детей, их раннюю социализацию, формирование коммуникативных и познавательных навыков. То есть на всю систему образования в стране. Кямран Асадов, известный азербайджанский эксперт в области образования, назвал в интервью СМИ дефицит дошкольных учреждений одной из наиболее острых и нерешенных проблем. Он отметил, что ежегодно это вызывает массовое возмущение среди родителей, ограничивает права детей на образование, а в долгосрочной перспективе негативно влияет на развитие общества. По данным Государственного комитета по статистике, в Азербайджане насчитывается около 600 тысяч детей дошкольного возраста. Однако детские сады посещают лишь 150–160 тысяч. Таким образом, около 400 тысяч малышей ежегодно выводятся за скобки системы дошкольного образования. По словам Асадова, в некоторых регионах страны при наличии десятков школ дошкольных групп нет вообще! Новые детсады строятся, но темпы не соответствуют растущему спросу. Министерство науки и образования ограничивается отчетами о реализуемых проектах, не предлагая комплексной стратегии или устойчивых решений. Эксперт замечает, что невозможно решить эту проблему только за счет государственных ресурсов: «Мировой опыт доказывает эффективность смешанных моделей, - говорит эксперт. - Так, например, в Турции реализована масштабная программа строительства 100 тысяч новых детских садов, в результате которой число мест увеличилось вдвое. А в Эстонии значительная часть дошкольных учреждений передана частным операторам, но благодаря государственным субсидиям родительская плата остается доступной для каждой семьи».

В ответ на запрос редакции haqqin.az в Агентстве по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования сообщили, что в Азербайджане уровень охвата детей дошкольным образованием составляет 38 процентов и что в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» планируется довести этот показатель до 50 процентов. На сегодняшний день в стране действует 1669 государственных детских садов, рассчитанных примерно на 119 тысяч мест. Ведомство признает, что особенно остро дефицит ощущается в Баку и пригородах, где плотность населения значительно выше, чем в регионах страны. В этой связи предпринимаются шаги по внедрению альтернативных форм дошкольного образования - создание семейных учебных групп, запуск грантовых программ на основе государственно-частного партнерства, формирование общественных дошкольных классов. Параллельно продолжается строительство новых учреждений — преимущественно в районах с наиболее высоким спросом. Но вопрос, решает ли это проблему здесь и сейчас, по-прежнему остается открытым. Что же касается механизма электронного приема, то в Агентстве по дошкольному и общему образованию нам пояснили: родитель подает заявки сразу в три учреждения, и система автоматически активирует одну из них, как только в соответствующем саду освобождается место. При этом остальные заявки автоматически аннулируются. Очередь фиксируется с точностью до секунды подачи. Но в условиях перегруженности система рекомендует «просто ждать», не предлагая взамен ни гарантий, ни конкретных сроков.