Дагестанцам велели молчать

В Дагестане официально запретили публикацию сведений о последствиях терактов и атак украинских дронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на указ главы региона Сергея Меликова.

Согласно новым ограничениям, запрещается публиковать фотографии, видео и сообщения, касающиеся последствий террористических актов и диверсий. Запрет распространяется также на информацию о действиях сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Кроме того, под ограничение попадают сведения о местонахождении военных частей и объектах критически важной инфраструктуры, включая мосты, объекты топливно-энергетического комплекса, связи и промышленности.

«Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти России и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете», — пояснили в Кабмине республики.

В течение 2025 года в Дагестане к административной ответственности за запуск беспилотных летательных аппаратов были привлечены 25 жителей и гостей республики. Власти республики отмечают, что количество несанкционированных пусков дронов в регионе растет. Для обеспечения общественной безопасности в 2023 году Меликов ввел запрет на использование беспилотников.