USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Мустафаев, Оверчук и Садег в Астаре: что обсудили?

фото
15:41 584

Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег посетила город Астару, где ознакомилась с основными инфраструктурными объектами международного транспортного коридора «Север–Юг».

Как сообщает Кабинет Министров, делегация осмотрела автомобильный мост через реку Астарачай на азербайджано-иранской границе, открытый в декабре 2023 года. Затем гости ознакомились с ходом строительства Южного грузового терминала в иранском городе Астаре, принадлежащего Азербайджанским железным дорогам. Завершение работ запланировано на конец текущего года.

Делегация также ознакомилась с реализацией проекта железной дороги Решт–Астара на территории Ирана.

По информации IRNA, в рамках визита состоялась трехсторонняя встреча в приграничном городе Астаре. Главными темами переговоров стали расширение сотрудничества в сферах транспорта, транзита и энергетики.

Стороны обсудили реализацию ряда инфраструктурных проектов, включая строительство железной дороги Решт–Астара протяженностью 160 километров, из которых уже выполнено около половины. Завершение железнодорожного терминала в Астаре намечено на конец 2025 года. Также до конца текущего года планируется завершить строительство нового пограничного моста Келале–Агбанд. Параллельно ведeтся расширение автодорог, которые соединят Азербайджан с Нахчываном через территорию Ирана.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1182
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3863
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3424
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2139
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2631
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6050
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1711
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3378
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3199

ЭТО ВАЖНО

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1182
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3863
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3424
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2139
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2631
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6050
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1711
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3378
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться