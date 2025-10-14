Мустафаев, Оверчук и Садег в Астаре: что обсудили?

Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег посетила город Астару, где ознакомилась с основными инфраструктурными объектами международного транспортного коридора «Север–Юг».

Как сообщает Кабинет Министров, делегация осмотрела автомобильный мост через реку Астарачай на азербайджано-иранской границе, открытый в декабре 2023 года. Затем гости ознакомились с ходом строительства Южного грузового терминала в иранском городе Астаре, принадлежащего Азербайджанским железным дорогам. Завершение работ запланировано на конец текущего года.

Делегация также ознакомилась с реализацией проекта железной дороги Решт–Астара на территории Ирана.

По информации IRNA, в рамках визита состоялась трехсторонняя встреча в приграничном городе Астаре. Главными темами переговоров стали расширение сотрудничества в сферах транспорта, транзита и энергетики.

Стороны обсудили реализацию ряда инфраструктурных проектов, включая строительство железной дороги Решт–Астара протяженностью 160 километров, из которых уже выполнено около половины. Завершение железнодорожного терминала в Астаре намечено на конец 2025 года. Также до конца текущего года планируется завершить строительство нового пограничного моста Келале–Агбанд. Параллельно ведeтся расширение автодорог, которые соединят Азербайджан с Нахчываном через территорию Ирана.