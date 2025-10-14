В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций

В Музее Победы в Баку начался монтаж экспонатов и инсталляций. Как сообщили в Фонде Гейдара Алиева, каждый раздел музея символизирует 44-дневную Отечественную войну и историческую победу Азербайджана. Представленные здесь экспонаты и инсталляции, как отмечается, «привлекут внимание посетителей своей уникальностью, смыслом и посылом».

В инсталляциях музея найдут отражение восстановление наших родных земель в результате победы, положившей конец почти 30-летней армянской оккупации, и жизнь, возродившаяся на этих землях.

Имя каждого из героев Отечественной войны, благодаря которым страна победила, будет увековечено в Музее Победы так же, как и запечатлено в наших сердцах.

Музей, созданный в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева «О создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы», предусмотрено открыть к 5-й годовщине победы. Музей Победы формируется на основе проектной концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.