Не нужен испанцам российский газ

Испанская газовая компания Enagas готова прекратить использование российского сжиженного природного газа (СПГ) уже к 2027 году. Объемы заместят газом из США. Об этом заявил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью агентству Reuters.

Европейский союз обсуждает план постепенного отказа от импорта российской нефти и газа к январю 2028 года, а также возможный запрет на российский СПГ с 2027 года. Эти меры направлены на сокращение доходов Кремля, которые используются для финансирования войны против Украины.

По словам Гонсало, инфраструктура Enagas позволяет отказаться от российского газа уже в 2027 году. «Я понимаю, что Европе нужно повышать уровень амбиций в санкциях против России», - сказал он.

Глава компании подчеркнул, что Испания «технически готова работать без российского газа». Он отметил, что газовые операторы уже используют систему сертификации для отслеживания происхождения поставок СПГ.

Enagas требует, чтобы компании-доставщики СПГ указывали происхождение грузов, выгружаемых в Испании. Эти данные сверяются с сопроводительными документами и проходят таможенные проверки.

Согласно проекту документа Евросоюза, импортеры будут обязаны предоставлять доказательства страны происхождения газа до его прибытия в Европу. Национальные органы смогут требовать дополнительную информацию по контрактам поставки.

