Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Генсек НАТО рассказал, в чем сила

Страны НАТО гораздо сильнее России, а ее самолеты и дроны в небе стран альянса не сбивали и не будут сбивать, пока они не представляют угрозы, заявил генсек НАТО Марк Рютте, цитирует РБК-Украина.

По его словам, позиция НАТО относительно этого вопроса состоит в том, чтобы осторожно выводить авиаобъекты РФ из воздушного пространства стран альянса, «пока они не представляют угрозы».

«Это пропорциональный ответ - мы гораздо сильнее россиян. Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, будучи сильнее, наша реакция пропорциональна», - заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что в течение последнего месяца неизвестные дроны массово нарушали воздушное пространство стран-членов альянса. Беспилотники фиксировали над военными объектами, объектами инфраструктуры, а также гражданскими и военными аэропортами.

В частности, дроны обнаружили в Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Польше, Румынии и Болгарии.

Из-за полетов неизвестных дронов страны НАТО были вынуждены приостанавливать работу гражданских аэропортов.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
15:39 1185
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
12:52 3864
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения
10:12 3424
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2143
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2632
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
13:23 6051
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1712
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
13:08 3379
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
12:19 3201

