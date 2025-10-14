Генсек НАТО рассказал, в чем сила

Страны НАТО гораздо сильнее России, а ее самолеты и дроны в небе стран альянса не сбивали и не будут сбивать, пока они не представляют угрозы, заявил генсек НАТО Марк Рютте, цитирует РБК-Украина.

По его словам, позиция НАТО относительно этого вопроса состоит в том, чтобы осторожно выводить авиаобъекты РФ из воздушного пространства стран альянса, «пока они не представляют угрозы».

«Это пропорциональный ответ - мы гораздо сильнее россиян. Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, будучи сильнее, наша реакция пропорциональна», - заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что в течение последнего месяца неизвестные дроны массово нарушали воздушное пространство стран-членов альянса. Беспилотники фиксировали над военными объектами, объектами инфраструктуры, а также гражданскими и военными аэропортами.

В частности, дроны обнаружили в Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Польше, Румынии и Болгарии.

Из-за полетов неизвестных дронов страны НАТО были вынуждены приостанавливать работу гражданских аэропортов.