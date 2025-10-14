Сбежавший президент распустил парламент

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, скрывающийся в неизвестном месте после бегства из страны на фоне массовых протестов, объявил о роспуске Национальной ассамблеи и Сената.

Соответствующий указ был обнародован на его странице в Facebook как раз в момент, когда оппозиция собралась в парламенте для начала процедуры импичмента. В документе Радзуэлина утверждает, что перед принятием решения он якобы провел консультации с руководством обеих палат парламента.

Однако лидер парламентской оппозиции Ситени Рандрианасолониайко назвал указ «юридически недействительным», подчеркнув, что президент, покинувший страну, не имеет полномочий для таких шагов. «Это не восстановит порядок, а только усугубит хаос», — заявил оппозиционер Reuters.

Ранее, в воскресенье, Радзуэлина в прямом эфире на Facebook отказался уходить в отставку, заявив, что укрылся в «безопасном месте» после якобы покушения со стороны военных и политиков. По его словам, элитное подразделение CAPSAT, помогшее ему захватить власть в 2009 году в результате переворота, теперь отвернулось от него. Источники в армии и дипломатические круги подтвердили, что президент покинул Мадагаскар после дезертирства частей вооруженных сил, присоединившихся к протестующим.

Протесты, начавшиеся две недели назад из-за хронических отключений электричества и водоснабжения, переросли в общенациональное движение поколения Z, требующее отставки Радзуэлины. По данным ООН, столкновения с полицией унесли жизни не менее 22 человек, более 100 получили ранения.

Тысячи демонстрантов в черной одежде маршируют по столице Антананариву, скандируя лозунги против лидера, чье правительство обвиняют в коррупции и неспособности решить базовые проблемы. Вчера фракция жандармерии, поддерживающая протесты, захватила контроль над силами и назначила нового начальника.

Оппозиция ведет переговоры с министерствами и военными, пытаясь заручиться поддержкой для переходного правительства. Сенат уже отстранил своего президента Жана Андре Ндреманжары, временно назначив преемника.

Эксперты предупреждают, что роспуск парламента открывает путь к новым выборам не ранее чем через 60 дней, но в условиях кризиса это может спровоцировать полный коллапс власти. «Мадагаскар на грани: беглый президент против разгневанной молодежи и армии», — отмечает BBC.