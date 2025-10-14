КГБ хочет примирить Россию с Украиной

Минск мог бы способствовать поиску консенсуса в урегулировании российско-украинской войны, других вариантов пока не видно, заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

«Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы — те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации», – приводит БелТА слова Тертеля.

При этом, добавил он, других вариантов пока не просматривается.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на совещании по международным вопросам и развитию отношений с США заявил, что боевые действия в рамках противостояния Москвы и Киева необходимо немедленно прекратить. В противном случае, по его мнению, Украина рискует утратить суверенитет, а развитие ситуации может привести к эскалации вплоть до ядерного конфликта. Он добавил, что если США действительно заинтересованы в урегулировании войны, то Минск готов принять в этом участие.