USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
КГБ хочет примирить Россию с Украиной

16:13 535

Минск мог бы способствовать поиску консенсуса в урегулировании российско-украинской войны, других вариантов пока не видно, заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

«Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы — те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации», – приводит БелТА слова Тертеля.

При этом, добавил он, других вариантов пока не просматривается.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на совещании по международным вопросам и развитию отношений с США заявил, что боевые действия в рамках противостояния Москвы и Киева необходимо немедленно прекратить. В противном случае, по его мнению, Украина рискует утратить суверенитет, а развитие ситуации может привести к эскалации вплоть до ядерного конфликта. Он добавил, что если США действительно заинтересованы в урегулировании войны, то Минск готов принять в этом участие.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1189
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3864
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3425
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2146
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2632
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6051
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1714
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3379
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3204

