Германия берет Румынию и Болгарию под свое крыло

Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии угрозам со стороны России. Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, сообщает немецкое информагентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По словам немецкого министра, Румыния и Болгария являются партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы. «Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента», - сказал Вадефуль.

Он также добавил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне российско-украинской войны.

«Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза», - заявил Вадефуль.

Отметим, что на днях министр иностранных дел Германии отправился в двухдневный визит в Болгарию и Румынию. Он провел встречу, в частности, со своим коллегой, главой МИД Болгарии Георгом Георгиевым.

Последний выразил беспокойство по поводу того, что «Черное море все чаще фигурирует в повестке дня НАТО и Европейского союза».