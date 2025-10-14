USD 1.7000
Германия берет Румынию и Болгарию под свое крыло

16:18 223

Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии угрозам со стороны России. Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, сообщает немецкое информагентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По словам немецкого министра, Румыния и Болгария являются партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы. «Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента», - сказал Вадефуль.

Он также добавил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне российско-украинской войны.

«Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза», - заявил Вадефуль.

Отметим, что на днях министр иностранных дел Германии отправился в двухдневный визит в Болгарию и Румынию. Он провел встречу, в частности, со своим коллегой, главой МИД Болгарии Георгом Георгиевым.

Последний выразил беспокойство по поводу того, что «Черное море все чаще фигурирует в повестке дня НАТО и Европейского союза».

ЭТО ВАЖНО

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1191
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3866
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3425
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2147
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2632
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6052
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1716
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3380
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3204
