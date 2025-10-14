Россия должна заплатить Грузии

Европейский суд по правам человека во вторник постановил, что Россия должна выплатить Грузии более четверти миллиарда евро за препятствование свободному въезду в Абхазию и Южную Осетию — это регионы, которые Москва считает «независимыми» после войны с Тбилиси в 2008 году.

В решении суда указывается, что Россия нарушила права, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и ограничения на передвижение через административную границу между контролируемой Грузией территорией и поддерживаемыми Россией сепаратистскими регионами.

Суд также отметил, что несмотря на выход Москвы из ЕСПЧ в 2022 году, она продолжает нести ответственность за нарушения, совершенные до этого времени.