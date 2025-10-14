Азербайджанцев стало больше

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 24 611 человек, или на 0,24%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, на 1 сентября текущего года численность населения страны составила 10 млн 249 тыс. 500 человек. Из них 54,4% проживают в городах, 45,6% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8% населения, женщины — 50,2%.

За январь–сентябрь 2025 года номинальные доходы населения достигли 66 млрд 267,3 млн манатов — на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход на душу населения увеличился на 7,2% и составил 6 471,8 маната.

В отчетном периоде зарегистрировано 31 403 брака и 13 869 разводов. Количество браков на каждую тысячу человек выросло с 4,5 до 4,6, а уровень разводов снизился с 2,1 до 2.