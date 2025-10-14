USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Азербайджанцев стало больше

16:25 247

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 24 611 человек, или на 0,24%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, на 1 сентября текущего года численность населения страны составила 10 млн 249 тыс. 500 человек. Из них 54,4% проживают в городах, 45,6% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8% населения, женщины — 50,2%.

За январь–сентябрь 2025 года номинальные доходы населения достигли 66 млрд 267,3 млн манатов — на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход на душу населения увеличился на 7,2% и составил 6 471,8 маната.

В отчетном периоде зарегистрировано 31 403 брака и 13 869 разводов. Количество браков на каждую тысячу человек выросло с 4,5 до 4,6, а уровень разводов снизился с 2,1 до 2.

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1194
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3869
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3425
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2149
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2634
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6053
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1720
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3381
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3205

ЭТО ВАЖНО

В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 1194
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2665
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 3869
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3425
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2149
Кремль посылает сигналы
Кремль посылает сигналы
14:05 2634
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Астана укрепляют торгово-экономическое сотрудничество что обсудили министры Шахбазов и Сауранбаев
13:59 543
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; обновлено 13:23
13:23 6053
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
Джафарзаде не оценил доброту дяди и сел на 6 лет
13:22 1720
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии Кто станет чемпионом Европы?; обновлено 13:08
13:08 3381
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз
12:19 3205
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться