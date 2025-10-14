В Миннауки и образования обсудили новые цели

Рабочая подгруппа «Образование» обсудила цели в области науки и образования на 2027–2030 годы.
13 октября в Министерстве науки и образования состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Образование», созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы», сообщили в пресс-службе ведомства.
На встрече, которая прошла при участии министра науки и образования Эмина Амруллаева, также присутствовали представители профильных государственных структур.
В ходе встречи были подробно обсуждены реформы, стратегические направления деятельности и План действий на 2027–2030 годы в сфере образования.
В ходе заседания членами рабочей группы были представлены предложения по различным направлениям, состоялся широкий обмен мнениями по текущим проблемам и перспективам развития.