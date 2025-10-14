USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

16:46 2296

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова. Как пишут украинские СМИ, это означает автоматическое прекращение его полномочий, как это предусмотрено статьей 79 Закона «О местном самоуправлении».

Ранее активисты запустили петицию с требованием лишить Труханова гражданства Украины. Петиция набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским, следует из данных сайта президентского офиса.

Авторы инициативы просили проверить наличие у него гражданства России. Они также ссылаются на случившийся в сентябре потоп, унесший жизни нескольких человек, и «отстаивание Трухановым выгодных России нарративов», например, защиту памятников, посвященных деятелям Российской империи.

«Просим вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и в случае подтверждения применить предусмотренные механизмом законы», — говорится в документе.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 352
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3785
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3180
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2067
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 863
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2297
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2464
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2967
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4842
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740

ЭТО ВАЖНО

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 352
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3785
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3180
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2067
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 863
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2297
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2464
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2967
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4842
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться