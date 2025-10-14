Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова. Как пишут украинские СМИ, это означает автоматическое прекращение его полномочий, как это предусмотрено статьей 79 Закона «О местном самоуправлении».

Ранее активисты запустили петицию с требованием лишить Труханова гражданства Украины. Петиция набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским, следует из данных сайта президентского офиса.

Авторы инициативы просили проверить наличие у него гражданства России. Они также ссылаются на случившийся в сентябре потоп, унесший жизни нескольких человек, и «отстаивание Трухановым выгодных России нарративов», например, защиту памятников, посвященных деятелям Российской империи.

«Просим вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и в случае подтверждения применить предусмотренные механизмом законы», — говорится в документе.