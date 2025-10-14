В Азербайджане выросла добыча природного газа

В Азербайджане за январь–сентябрь 2025 года добыто 37,8 млрд кубометров природного газа, из которых 29 млрд кубометров составил товарный газ. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, добыча природного газа увеличилась на 1,8% в годовом выражении, а добыча товарного газа — на 2,8%.

За тот же период в стране добыто 20,7 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 20,6 млн тонн пришлось на товарную нефть. При этом добыча нефти сократилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе–сентябре по магистральным газопроводам было транспортировано 29,8 млрд кубометров газа, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

При этом 57,5% транспортировки пришлось на Южно-Кавказский трубопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум, по которому экспортируется газ с месторождения «Шахдениз».

Через этот маршрут было транспортировано 17,1 млрд кубометров газа — рост на 1,98%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности за восемь месяцев текущего года составил 28,8 млрд манатов, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 26,3 млрд манатов пришлось на добычу нефти и газа.