Стань частью добра!

Компания SCM Motors, официальный дистрибьютор автомобильных брендов VOYAH и MHERO в Азербайджане, присоединяется к благотворительному марафону, организованному Фондом YAŞAT по случаю «Дня Победы».

Таким образом, 3% от стоимости каждого проданного до конца ноября автомобиля VOYAH или MHERO будут перечислены в Фонд YAŞAT.

Следует также отметить, что в честь праздника на все автомобили до 30 ноября предоставляется скидка в размере 5% и двухгодичное сервисное обслуживание в подарок.

Мы поздравляем участников Карабахской войны и их семьи с наступающим праздником и желаем упокоение душ шехидов!