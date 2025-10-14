Инцидент на учениях НАТО

USD 1.7000
В Польше во время учений НАТО нидерландские военнослужащие заметили несколько подозрительных беспилотников. Их происхождение сейчас выясняют, сообщает телеканал NOS.

По словам представителя оборонного ведомства, кроме появления неизвестных дронов, между солдатами наблюдались проблемы со связью. На тот момент военные не имели средств защиты от беспилотников, поэтому необходимое оборудование было срочно доставлено из Нидерландов после инцидента.

«Непосредственной угрозы не было. Мы находились достаточно далеко от российской границы. Мы сразу это осознали и быстро адаптировались», - отметил бригадный генерал Франк Грандиа.

Аэромобильная бригада в течение последних недель участвовала в масштабных учениях НАТО Falcon Autumn, которые проходят в Польше с участием военных из Польши, США и других союзников. Именно во время развертывания лагеря на аэродроме вблизи польского города были замечены небольшие дроны.

Кто именно стоит за появлением беспилотников и перебоями в связи - пока неизвестно.

«Мы осознаем, что есть стороны, которые внимательно наблюдают за нашими действиями и интересуются учениями», - добавил Франк Грандиа.

Несмотря на инцидент, учения не отменили, лишь частично изменили их формат.

