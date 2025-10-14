Баку, Анкара и Исламабад скрепляют братство парламентов

В столице Пакистана Исламабаде прошла третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Азербайджанский спикер Сахиба Гафарова отметила, что трехстороннее сотрудничество парламентов основывается на братстве, единстве и солидарности стран и народов, связанных общими историческими, культурными, религиозными и духовными ценностями. Она отметила, что Азербайджан, Пакистан и Турция всегда были рядом друг с другом и всегда поддерживали друг друга.

По ее словам, трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции, а также премьер-министра Пакистана в Астане в июле 2024 года, особенно трехсторонний саммит в освобожденном от оккупации азербайджанском Лачине в мае этого года, вывела этот механизм на качественно новую ступень. Гафарова отметила, что в рамках этой логики нынешняя трехсторонняя встреча спикеров парламентов является выражением решимости усилить парламентскую поддержку сотрудничеству братских стран.

Выступивший на встрече председатель Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садиг также отметил, что Азербайджан, Пакистан и Турция являются дружественными и братскими странами, добавив, что эти государства всегда вместе в касающихся их судьбоносных вопросах. Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш также указал, что Анкара придает большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с парламентами Азербайджана и Пакистана.