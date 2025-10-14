Баку, Анкара и Исламабад скрепляют братство парламентов

В столице Пакистана Исламабаде прошла третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.
Азербайджанский спикер Сахиба Гафарова отметила, что трехстороннее сотрудничество парламентов основывается на братстве, единстве и солидарности стран и народов, связанных общими историческими, культурными, религиозными и духовными ценностями. Она отметила, что Азербайджан, Пакистан и Турция всегда были рядом друг с другом и всегда поддерживали друг друга.
По ее словам, трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции, а также премьер-министра Пакистана в Астане в июле 2024 года, особенно трехсторонний саммит в освобожденном от оккупации азербайджанском Лачине в мае этого года, вывела этот механизм на качественно новую ступень. Гафарова отметила, что в рамках этой логики нынешняя трехсторонняя встреча спикеров парламентов является выражением решимости усилить парламентскую поддержку сотрудничеству братских стран.
Выступивший на встрече председатель Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садиг также отметил, что Азербайджан, Пакистан и Турция являются дружественными и братскими странами, добавив, что эти государства всегда вместе в касающихся их судьбоносных вопросах.
Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш также указал, что Анкара придает большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с парламентами Азербайджана и Пакистана.
Отметим, что третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции завершилась принятием Исламабадской декларации.
Комментируя принятый документ, Гафарова отметила, что он охватывает все аспекты братских связей стран. По ее словам, декларация подчеркивает значение совместной деятельности парламентов и выявляет новые возможности для расширения сотрудничества. Декларация отражает общие точки зрения на региональные и глобальные процессы.
В рамках встречи президент Пакистана Асиф Зардари принял Гафарову и Куртулмуша. На встрече состоялся обмен мнениями о вопросах отношений между странами и народами, в том числе о том, что касается дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.
В ходе встречи спикера Милли Меджлиса с председателем пакистанского Сената Сайедом Резой Гилани организация трехсторонней встречи была оценена как вклад в дальнейшее расширение взаимоотношений. Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.