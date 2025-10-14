USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Халг Банк объявил итоги III квартала 2025 года

17:08 311

По итогам III квартала 2025 года активы одного из крупнейших частных банков страны - Халг Банка - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 23% и составили 3,631 млрд манатов.

На указанную дату кредитный портфель банка (включая другие финансовые учреждения) составил 1,890 млрд манатов, объем депозитов увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,7 млрд манатов.

На конец III квартала 2025 года общий капитал банка увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 534,2 млн манатов, чистая прибыль составила 51,5 млн манатов.

Процентные доходы банка увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 165 млн манатов, а операционные и прочие доходы увеличились на 24% и составили 40 млн манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 359
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
12:19 3790
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
15:30 3182
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
12:05 2068
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 867
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2304
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
15:39 2464
Трампу нужен пас от Путина
10:42 2969
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
12:52 4845
Не демонстрация власти, а пример служения
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740

