Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Южная Корея обвинила Россию

17:11

Северная Корея могла получить технологическую поддержку от России в разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-20. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff, JCS) Южной Кореи генерал Цзинь Йон Сун, сообщает Yonhap.

Новая ракета, которую Пхеньян называет «мощнейшей системой стратегического ядерного оружия», была продемонстрирована на прошлой неделе на военном параде по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

По данным издания, конструкция самоходной пусковой установки на колесном шасси для Hwasong-20 существенно отличается от предыдущей Hwasong-19, впервые опробованной осенью прошлого года. Это вызвало подозрения, что КНДР могла пользоваться технологической помощью Москвы на фоне усиления военного партнерства между двумя государствами.

«Я считаю, что существует достаточная вероятность», – заявил глава JCS, отвечая на вопросы парламента о возможности участия России в проекте.

Он также признал серьезность угроз, связанных с новым оружием, и добавил, что южнокорейские военные готовятся к возможным сценариям реагирования. По его словам, для новых систем вооружения все еще требуется дополнительная технологическая проверка.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
12:19
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
15:30
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
12:05
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
15:39
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина
10:42
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
12:52
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения
10:12
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15

