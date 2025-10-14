Южная Корея обвинила Россию

Северная Корея могла получить технологическую поддержку от России в разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-20. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff, JCS) Южной Кореи генерал Цзинь Йон Сун, сообщает Yonhap.

Новая ракета, которую Пхеньян называет «мощнейшей системой стратегического ядерного оружия», была продемонстрирована на прошлой неделе на военном параде по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

По данным издания, конструкция самоходной пусковой установки на колесном шасси для Hwasong-20 существенно отличается от предыдущей Hwasong-19, впервые опробованной осенью прошлого года. Это вызвало подозрения, что КНДР могла пользоваться технологической помощью Москвы на фоне усиления военного партнерства между двумя государствами.

«Я считаю, что существует достаточная вероятность», – заявил глава JCS, отвечая на вопросы парламента о возможности участия России в проекте.

Он также признал серьезность угроз, связанных с новым оружием, и добавил, что южнокорейские военные готовятся к возможным сценариям реагирования. По его словам, для новых систем вооружения все еще требуется дополнительная технологическая проверка.