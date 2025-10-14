Экс-главе Гаха продлили арест

В Сабаильский районный суд поступило представление о продлении меры пресечения в виде ареста для бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня судебном заседании было рассмотрено ходатайство следственного органа. По итогам рассмотрения мера пресечения в виде ареста Мусы Шекилиева была продлена на 4 месяца.

Напомним, в июне СГБ провела операцию в Исполнительной власти Гахского района, в результате которой Муса Шекилиев был задержан. Ему предъявлено обвинение в хищении государственного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

21 июня Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Шекилиева от должности главы Исполнительной власти Гахского района.