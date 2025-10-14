Генсек НАТО вспомнил про Lada и холодильник

Нарастить темпы оборонного производства нужно не только странам Европы, но и США, сейчас они недостаточны, заявил генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

Марк Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

Говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot».