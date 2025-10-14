USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Генсек НАТО вспомнил про Lada и холодильник

17:15 1127

Нарастить темпы оборонного производства нужно не только странам Европы, но и США, сейчас они недостаточны, заявил генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

Марк Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

Говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot».

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 368
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3793
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3183
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2069
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 869
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2307
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2467
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2969
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4848
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740

