USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Страшная участь французов в Иране

17:17 1254

Двое граждан Франции были приговорены в Иране к длительным тюремным срокам по обвинению в шпионаже в пользу Франции и Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение суда первой инстанции.

Сесиль Колер и ее партнер Жак Пари остаются единственными гражданами Франции, находящимися под арестом в Иране с 2022 года.

Как сообщает агентство, один из них приговорен к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу Франции, пяти годам – по обвинению в сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности, а также к 20 годам – за содействие израильским спецслужбам.

Второму фигуранту назначено 10 лет заключения за шпионаж в пользу Франции, пять лет – за заговор против нацбезопасности и 17 лет – за помощь израильской разведке.

Оба осужденных имеют право обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 369
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3794
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3183
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 870
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2308
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2467
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2969
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4848
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740

ЭТО ВАЖНО

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 369
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3794
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3183
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 870
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2308
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2467
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2969
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4848
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться