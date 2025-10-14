Страшная участь французов в Иране

Двое граждан Франции были приговорены в Иране к длительным тюремным срокам по обвинению в шпионаже в пользу Франции и Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение суда первой инстанции.

Сесиль Колер и ее партнер Жак Пари остаются единственными гражданами Франции, находящимися под арестом в Иране с 2022 года.

Как сообщает агентство, один из них приговорен к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу Франции, пяти годам – по обвинению в сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности, а также к 20 годам – за содействие израильским спецслужбам.

Второму фигуранту назначено 10 лет заключения за шпионаж в пользу Франции, пять лет – за заговор против нацбезопасности и 17 лет – за помощь израильской разведке.

Оба осужденных имеют право обжаловать приговор в апелляционной инстанции.