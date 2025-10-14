USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Важный анонс по Украине от США

17:35 1220

США намерены 15 октября выступить с важным заявлением по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

По мнению Уитакера, страны Южной Европы должны активнее подключиться к военной поддержке Украины — прежде всего через программу PURL, в рамках которой европейские государства закупают американское вооружение для передачи Киеву.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — отметил американский постпред.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудят поставки оружия Киеву, включая возможную передачу ракет «Томагавк». Издание отмечает, что ракеты большой дальности дадут Украине возможность поражать удаленные районы материковой части России, в том числе Москву. Издание Financial Times не исключает, что американцы могут передать Украине от 20 до 50 ракет «Томагавк».

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 372
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3796
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3185
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 870
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2309
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2467
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2969
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4849
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2742

