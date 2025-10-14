Важный анонс по Украине от США

США намерены 15 октября выступить с важным заявлением по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

По мнению Уитакера, страны Южной Европы должны активнее подключиться к военной поддержке Украины — прежде всего через программу PURL, в рамках которой европейские государства закупают американское вооружение для передачи Киеву.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — отметил американский постпред.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудят поставки оружия Киеву, включая возможную передачу ракет «Томагавк». Издание отмечает, что ракеты большой дальности дадут Украине возможность поражать удаленные районы материковой части России, в том числе Москву. Издание Financial Times не исключает, что американцы могут передать Украине от 20 до 50 ракет «Томагавк».