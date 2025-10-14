Новое продвижение ВСУ в Покровском районе

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили подразделения российских войск на территории площадью 3,4 кв. км и на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружeнных сил Украины Александр Сырский.

«Несмотря на неудачные попытки российских войск продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведeн поиск и нейтрализация сил противостоящей стороны на территории 3,4 кв. км. Штурмовые подразделения на отдельных участках продвинулись до 1,6 км», — написал Сырский в Facebook.

Он поблагодарил украинских солдат, участвующих в боях, особо отметив бойцов 33-го отдельного штурмового полка и 253-го батальона.

По словам главкома, в ходе Добропольской операции по состоянию на 6:00 13 октября 2025 года освобождено 182,4 кв. км территории, а ещe 224,7 кв. км зачищено от диверсионно-разведывательных групп.