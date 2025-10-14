USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Халг Банк и Qatar Airways предоставляют клиентам эксклюзивные возможности

В рамках кампании, начиная с сегодняшнего дня, выбранные авиабилеты Qatar Airways можно приобрести со скидкой 5% при оплате любой платежной картой Mastercard или Visa, выпущенной Халг Банком. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно перейти по ссылке https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/xalq-bank.html, выбрать направление полета и оплатить билет картой Халг Банка. Промокод QRXALQ25 применяется автоматически.

Скидка действует на рейсы бизнес- и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31 марта 2025 года, а путешествовать с авиабилетами, приобретенными в ее рамках, можно до 31 мая 2026 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через Доху с вылетом из Международного аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Они действуют на рейсы по 50 направлениям, включая Барселону, Лондон, Мальдивы, Сидней, Торонто, Нью-Йорк, Токио, Сингапур и Пекин.

Заказать платежные карты Халг Банка можно онлайн по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/ или в любом филиале. Доставка карт по Баку осуществляется бесплатно.

Подробную информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах, на официальном сайте https://www.xalqbank.az, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Экс-главе Гаха продлили арест
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
Трампу нужен пас от Путина
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Не демонстрация власти, а пример служения
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
