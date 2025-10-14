Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?

Журналист Эйнулла Фатуллаев задал учредителю AS Group Investment Шахину Мовсумову ряд острых вопросов о прозрачности и финансах проекта «умного села» в Агалы.

«В первые месяцы и годы зарождения и реализации проекта «умного села» в Агалы Зангиланского района в азербайджанской и международной прессе очень часто поднимался вопрос о прозрачности этого проекта.

Не было информации о проведенном тендере, к тому же широкой общественности и журналистам полностью неизвестен бюджет проекта, за исключением эпизодической информации. Так что о бюджете приходилось лишь догадываться. Первый вопрос – почему не было отчетности.

Во-вторых, сколько вы, господин Мовсумов, заработали на этом проекте и сколько заработала ваша компания. Я не верю в бизнесмена-филантропа, если бизнесмен реализует какой-то проект, он ставит перед собой задачу заработать деньги.

Так что вопрос следующий: сколько вы планировали заработать (на этом проекте) и сколько заработали? И сколько потеряли, а если потеряли, то почему?

В СМИ писали, что рабочие (занятые в проекте «умного села» Агалы) не получали деньги. Пресс-служба вашей компании не пояснила причину задержки зарплат», - спросил Фатуллаев.

Мовсумов на это ответил, что вышеупомянутый проект был пилотным, поэтому осуществлялся в сжатые сроки. По его словам, именно по этой причине не было тендеров, так как строительные работы велись «на основании пилотного проекта и по факту строительства»:

«Что касается второго вопроса, то, так как не было времени делать бюджет, проектирование за 11 месяцев, поэтому мы очень быстро все это сделали. Затем Счетная палата постфактум проверяла нас около 8 месяцев и пришла к выводу, что расходы (на проект «умного села») действительно были совершены. После этого нам выплатили определенную сумму денег, которую нам задолжали. Именно по этой причине в определенный период люди не могли получать зарплату.

Что касается нашего заработка и о философии азербайджанского бизнесмена в целом. Почему стереотипный образ азербайджанского бизнесмена – хищник, который думает только о зарабатывании денег. Я вам скажу одно: это может показаться идиллией, но каждый раз проезжая эту дорогу (в Карабахе) передо мной были лица тех трех тысяч людей, которые там погибли. Это были наши дети. Я считаю, что сегодня тот человек, который заходит в Карабах, чтобы заработать, – он не понимает вообще, что такое идея, что такое нация, что такое наш народ. Наоборот, это было для нас честью. Мы день и ночь работали. Да, возможно мы где-то понесли убытки, но для нас главное – доверие страны, господина президента. Мы смогли что-то внести в будущее этой страны».

По словам Мовсумова, его компания «открыта к критике и готова вести диалог».