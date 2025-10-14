Военные берут под контроль мятежный Мадагаскар

Полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной, которую охватили протесты.

Ранее нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за вынесение импичмента президенту Андри Радзуэлину, накануне бежавшему из страны.

«Мы взяли власть в свои руки», — сказал полковник Agence France-Presse. По его словам, военные распустили все государственные институты в стране кроме нижней палаты парламента.

Андри Радзуэлина 14 октября распустил Национальную ассамблею (парламент), однако депутаты все равно собрались для голосования по импичменту главе государства. Отстранение президента от власти поддержали 130 парламентариев из 131 (один депутат воздержался).

С сентября Мадагаскар охватили демонстрации из-за нехватки воды и электроэнергии, вскоре они переросли в массовый протест из-за коррупции и неэффективного управления. По данным ООН, в первую неделю с начала протестов в стране погибли минимум 22 человека и около сотни получили ранения.