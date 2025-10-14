USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Военные берут под контроль мятежный Мадагаскар

18:05 367

Полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной, которую охватили протесты.

Ранее нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за вынесение импичмента президенту Андри Радзуэлину, накануне бежавшему из страны.

«Мы взяли власть в свои руки», — сказал полковник Agence France-Presse. По его словам, военные распустили все государственные институты в стране кроме нижней палаты парламента.

Андри Радзуэлина 14 октября распустил Национальную ассамблею (парламент), однако депутаты все равно собрались для голосования по импичменту главе государства. Отстранение президента от власти поддержали 130 парламентариев из 131 (один депутат воздержался).

С сентября Мадагаскар охватили демонстрации из-за нехватки воды и электроэнергии, вскоре они переросли в массовый протест из-за коррупции и неэффективного управления. По данным ООН, в первую неделю с начала протестов в стране погибли минимум 22 человека и около сотни получили ранения.

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 377
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
12:19 3797
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
15:30 3187
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 875
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2317
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
15:39 2470
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина
10:42 2970
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
12:52 4851
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2747

ЭТО ВАЖНО

