Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев

Он был привлечен к уголовной ответственности спустя некоторое время после выхода на пенсию. Эфендиев не согласился с предъявленными ему обвинениями. В своем заявлении он указал, что директором компании был Сейфи Миргамид, и он не знает, присваивал тот деньги или нет.

Как сообщает haqqin.az, Фархад Эфендиев обвиняется в присвоении более 3 миллионов, совершенном в сговоре с третьими лицами в период, когда он работал главным бухгалтером в ООО Azer Pak, учрежденном в Баку иранской бизнес-леди, миллионершей Можган Абоди.

«Это предприятие было основано двумя иранскими компаниями и пятью гражданами Азербайджана в 2001 году, занималось производством мыла и моющих средств. Меня приняли на работу главным бухгалтером. Хотя меня наняла азербайджанская сторона, через 6 месяцев после моего трудоустройства в компанию приехала иранская сторона. Отец Можган Абоди поддержал меня и оставил работать в компании. Вскоре в ООО начались проблемы, чтобы как-то улучшить работу, в компанию взяли нового менеджера по продажам и юристов. Но ситуация не улучшилась. В 2014 году отец Абоди назначил нового директора компании – Сейфи Миргамида», - заявил Ф.Эфендиев.

Согласно показаниям подсудимого, после назначения на должность директора Сейфи Миргамид поручил ему готовить отчеты только для госструктур по налогам и пенсионному фонду.

«Он поручил мне заниматься официальными вопросами, а сам занимался кассовыми, таможенными, банковскими вопросами, заключал контракты. В 2017 году Сейфи заявил, что отец Можган Абоди купил акции у пяти азербайджанских учредителей и одной иранской компании за наличные. Когда мне предоставили выписку из государственного реестра, я увидел, что Абоди был полноправным владельцем предприятия с 5% акций, его дочь Можган – 87%, а Сейфи – 8%. На собрании учредителей Сейфи был назначен директором предприятия. Когда я встретился с господином Абоди, он поручил мне стать его (Сейфи – ред.) помощником. В 2017 году Сейфи ненадолго уехал в Иран и по возвращении объявил, что земли предприятия также будут приватизированы, а финансирование будет осуществляться из Ирана. Позже я узнал, что Сейфи несколько раз обращался в Госкомимущества по поводу приватизации», - рассказал Фархад Эфендиев.

Он продолжил свои показания, заявив, что уволился в декабре 2021 года: «Мне позвонили и вызвали. Можган ханум и Сейфи составили акт, указали в нем сумму и попросили меня подписать этот акт в качестве свидетеля. Мне неизвестно, кому и как был продан импортный товар стоимостью 1 миллион 600 тысяч манатов после прохождения таможни. В этом участвовал только Сейфи, ключ от склада, банковские счета, печати и т.д. – все было в его руках. Он же контролировал все сделки купли-продажи, поступление и вывоз товаров на склад».

Потерпевшая Можган Абоди в своих показаниях указала, что в то время проживала в Лос-Анджелесе, ее бизнесом в Азербайджане управлял Сейфи Миргамид, а Фархад Эфендиев был главным бухгалтером в компании: «Каждый год они нам присылали документы, заполненные ложной информацией о полученных доходах. За год до моего приезда в Азербайджан Сейфи не отвечал на мои звонки, не присылал никаких отчетов. А во время пандемии он вообще все приостановил. В сентябре 2021 года я пошла в посольство Азербайджана в Лос-Анджелесе, чтобы приехать в Азербайджан, сказала, что у меня есть компания в Азербайджане, что я предприниматель, и спросила, почему мне не дают визу. Приехав в Азербайджан, я хотела узнать у Фархада, что случилось», - рассказала потерпевшая. Она заявила, что из ее компании было похищено имущество и деньги на сумму более 3 миллионов 200 тысяч манатов.

«Мы вложили в создание этого бизнеса 5-6 миллионов долларов США. Мой отец был инженером-химиком, и он мне помогал. Указанный в обвинительном заключении ущерб в размере 3 миллионов 218 тысяч манатов соответствует действительности... У нас есть компании в нескольких странах, и, если бухгалтеры, аудиторы, юристы не войдут в сговор, то украсть деньги невозможно. Они вошли в сговор и украли мои деньги. Я управляю четырьмя компаниями онлайн. Они отправляют отчеты, а я их проверяю. Я – заявительница иска и хочу, чтобы он остался в тюрьме. Подтверждаю показания, данные мной на предварительном следствии. В настоящее время я не примирилась с обвиняемым, подаю на него иск и требую с него вернуть все мои деньги», - заявила потерпевшая.

Суд приговорил Фархада Эфендиева к 10 годам лишения свободы. Однако, учитывая тяжелое заболевание сердца и преклонный возраст, приговор был признан условным с двухлетним испытательным сроком. Фархад Эфендиев был освобожден в зале суда.