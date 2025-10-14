USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Банк Республика продемонстрировал уверенный рост по итогам 9 месяцев 2025 года

18:12 156

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Согласно отчету, банк продемонстрировал устойчивую динамику роста, вновь подтвердив статус одного из самых активно развивающихся финансовых институтов Азербайджана.

Полученные результаты свидетельствуют о сбалансированном развитии всех направлений деятельности и высоком уровне доверия со стороны клиентов и партнеров. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал заметный рост по всем ключевым финансовым показателям:

Основные финансовые показатели за третий квартал 2025 года:

  • Активы выросли на 26,3% и составили 2,72 млрд манатов;
  • Совокупный капитал увеличился на 20,5% и составил 249,04 млн манатов;
  • Кредитный портфель вырос на 16,6% и составил 1,58 млрд. манатов;
  • Депозитный портфель увеличился на 12,9% и составил 1,52 млрд манатов;
  • Чистый процентный доход вырос на 16,0% и составил 126,89 млн манатов;
  • Чистая операционная прибыль увеличилась на 12,44%, достигнув 58,63 млн манатов;
  • Чистая прибыль увеличилась на 9,9% и составила 43,17 млн манатов.

 Показатели финансовой устойчивости:

  • Коэффициент достаточности основного капитала (Tier I)10,26% (норма — 6,5%)
  • Общий коэффициент достаточности капитала13,74% (норма — 12,5%)
  • Коэффициент левереджа6,77% (норма — 5%)

Основанный в 1992 году Банк Республика сегодня входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка — один из крупнейших финансовых институтов Германии, Sparkassen International Development Trust, являющийся членом Sparkassen-Finanzgruppe.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook Instagram LinkedIn Telegram

Центр поддержки клиентов: 144

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 379
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3799
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3189
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 875
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2319
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2470
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2970
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4851
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2748

ЭТО ВАЖНО

Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 379
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 3799
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3189
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2070
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 875
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
16:46 2319
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2470
Трампу нужен пас от Путина
Трампу нужен пас от Путина наша аналитика; все еще актуально
10:42 2970
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика
12:52 4851
Не демонстрация власти, а пример служения
Не демонстрация власти, а пример служения проба пера
10:12 3716
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
Лукашенко предлагает Трампу «большую сделку»
14:15 2748
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться